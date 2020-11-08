Amasya'da 22 bin paket sarma sigara ile 153 kilogram tütün ele geçirildi
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Amasya'da 22 bin paket sarma sigara ile 153 kilogram tütün ele geçirildi

08.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:20
Amasya'da 22 bin paket sarma sigara ile 153 kilogram tütün ele geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Suluova ilçesindeki 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, 22 bin paket sarma sigara, 153 kilogram tütün, 40 bin bandrolsüz boş makaron ile 131 sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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