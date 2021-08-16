Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Baki Alma idaresindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, Taşova-Erbaa kara yolu Amasya-Tokat il sınırı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Selim Çoban yönetimindeki HDDS7179 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Alma ile yanındaki Metin Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü Çoban ile Azize Altun, Nazlı, Döndü ve Ceylan Çoban yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kara yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI; BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI
OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI; BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI
Son dakika haberleri | Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
Son dakika haberleri | Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 7 yaralı
Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Cimilli İbo Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Rıza Kayaalp Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:19:23. #1.15#

title