Amasya'da 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı Amasya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ekipleri çıkardı.

Amasya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, saat saat 03.30 sıralarında Amasya-Çorum karayolunun 24. kilometresi Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kızıltaş'ın kullandığı 66 LV 338 plakalı kamyon seyir halindeyken, önünde bulunan Selim Çiçek idaresindeki 19 PB 214 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle 66 LV 338 plakalı kamyonun kabininde sürücü Abdurrahman Kızıltaş ve babası Yusuf Kızıltaş sıkıştı.

Olay yerine gelen Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 1 saatlik kurtarma operasyonu ile baba ve oğul sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 112 acil ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA