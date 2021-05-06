2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşındaki alzaymır hastası Bahattin Özdilek'ten 2 gündür haber alınamıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşındaki alzaymır hastası Bahattin Özdilek'ten 2 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Gürsü köyünde yaşayan evli ve üç çocuk babası Özdilek, 2 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmedi.

Ailesi ve komşuları, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ile AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Özdilek'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bahattin Özdilek'in eşi Kesmiye Özdilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir an evvel eşinin bulunmasını istediğini belirterek, "Balkonda oturuyordu. Bir ara içeri girdim, o sırada dış kapının sesini duydum. Dışarı çıktığımda eşim yoktu. Akrabamı ve eltimi aldım, daha sonra komşulara haber verip birlikte aradık ama bulamadık. Alzaymır hastası olduğu için unutkanlığı çoktu. İstanbul'da kaldığımız yıllarda da çok kayboluyordu. Bu yüzden köye taşındık." ifadelerini kullandı.

2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor
2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor
2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor
2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:11:34. #1.14#

title