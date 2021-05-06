2 gündür haber alınamayan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşındaki alzaymır hastası Bahattin Özdilek'ten 2 gündür haber alınamıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşındaki alzaymır hastası Bahattin Özdilek'ten 2 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Gürsü köyünde yaşayan evli ve üç çocuk babası Özdilek, 2 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmedi.

Ailesi ve komşuları, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ile AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Özdilek'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bahattin Özdilek'in eşi Kesmiye Özdilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir an evvel eşinin bulunmasını istediğini belirterek, "Balkonda oturuyordu. Bir ara içeri girdim, o sırada dış kapının sesini duydum. Dışarı çıktığımda eşim yoktu. Akrabamı ve eltimi aldım, daha sonra komşulara haber verip birlikte aradık ama bulamadık. Alzaymır hastası olduğu için unutkanlığı çoktu. İstanbul'da kaldığımız yıllarda da çok kayboluyordu. Bu yüzden köye taşındık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk