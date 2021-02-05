Amasya'da 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi
05.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:20
Amasya'da çıkan yangın 2 evde büyük çaplı hasara yol açtı.
Amasya'da çıkan yangın 2 evde büyük çaplı hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Adil Karpuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler önce Karpuz'un evine, daha sonra yan taraftaki eve sıçradı. Karpuz ve eşi komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında hasar gören 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur