Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi
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Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

19.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:58
Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi

'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Sarıyar köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 bin 338 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve 22 kilogram anason tohumu buldu.

Ekiplerce 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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