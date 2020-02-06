06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:14

Amasya'da 1800 yıllık elmalı mozaik, görücüye çıkıyor

DÜNYACA ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da 6 yıl önce yapılan kazıda bulunan Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık 'elmalı mozaiğin' Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

2014 yılında İl merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında yaklaşık bin 800 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu.

'ÇALIŞMALAR 6 AYDIR DEVAM EDİYOR'

Amasya Arkeoloji Müzesindeki mozaiğin sergilenmesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 'Şu anda Amasya Arkeoloji Müzemizde ilimiz için çok önemli bir değer olduğunu düşündüğümüz elmalı mozaik olarak adlandırdığımız 2014 yılında bulunan ancak bugüne kadar sergilenmesi mümkün olmayan mozaiğimizin sergileneceği alanda sizlerle birlikteyiz. Bu mozaiğimiz bulunduktan sonra burada müzemizde depoda muhafaza altına alınmıştı. Fakat geçtiğimiz yıl içerisinde başlattığımız çalışmalarla ve yaklaşık 6 ayı aşkın bir süredir de fiilen başlayan çalışmalarla birlikte bu mozaiğimiz ve onun çevresinde bulunan mozaikler restorasyon ve onarım sürecinden geçiyor. Bu zahmetli bir iş, çok boyutlu bir mesele, farklı zamanlarda farklı çalışmalar yapıp, daha sonrasında çalışma yaptığınız parçaları dinlendirmeniz gerekiyor. Ancak işin son aşamasına geldik. Müzemizin içerisinde bir fiziksel değişiklik gerçekleştirdik. Bu fiziksel değişikliğimizle bunun sergilenebileceği bir havuz ortamı yarattık. Ekip hala çalışmaya devam ediyorö dedi.

ZİYARETÇİLERİN BU ESERE BÜYÜK İLGİ GÖSTERECEKLERİ KANAATİNDEYİZ

Eksik parçaların restorasyon sürecinin tamamlandıktan sonra Amasya Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını belirten Vali Varol, 'Amasya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, bu medeniyetler içinde dünya çapında önemli olan Roma medeniyetini bulunuyor. Yaklaşık 1700 - 1800 yıllık bir mozaikten bahsediyoruz. Bu mozaiğin üzerinde bir elma ağacı olması bugünkü kuşakların hatırlayabildiği kadar geçmişte meşhur elmasıyla bilinen bir şehri anlattığını ortaya koyuyor. Meşhur misket elmasıyla özdeşleşmiş ve bunun sonunda coğrafi işaretini ve patentini almış bir şehir olarak ilimizde 1700-1800 yıl öncesinde elmanın önemli bir ağaç olduğunu, önemli bir ürün olduğunu, gösteren bir kanıt diye düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar sonucunda sergilenmeye başlandığında ziyaretçilerin bu esere büyük ilgi gösterecekleri kanaatindeyiz. Özellikle bizim turistik hareketimizin çok arttığı 4'üncü aydan itibaren tamamen buradaki işlemlerin biteceğini umuyoruzö diye konuştu.

Titizlikle uzmanlar tarafından birleştirilen elmalı mozaik eseri, Amasya Arkeoloji Müzesinde sergileneceği günü bekliyor.

Kaynak: DHA

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