Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:32

Amasya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen grubun yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 24 M 0437 plakalı minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 18 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü ile organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA