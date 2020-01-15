Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen grubun yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 24 M 0437 plakalı minibüsü kent girişinde durdurdu.
Araçta bulunan Afganistan uyruklu 18 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüsü ile organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.