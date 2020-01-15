Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:32
Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, 'dan kaçak yollarla 'ye geldiği belirlenen grubun yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 24 M 0437 plakalı minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 18 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü ile organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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