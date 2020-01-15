Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.
15.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:11
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 24 M 0437 plakalı minibüste 18 yabancı uyruklu (Afganistan) şahıs yakalandı. Olayla ilgili aracın sürücüsü Ali Ekber D. ve Galip K. gözaltına alınarak, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA
Kaynak: İHA
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