Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.

15.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:11
Amasya'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 24 M 0437 plakalı minibüste 18 yabancı uyruklu () şahıs yakalandı. Olayla ilgili aracın sürücüsü Ali Ekber D. ve Galip K. gözaltına alınarak, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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