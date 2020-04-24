Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı - Haber
Amasya, Kültür Sanat, Haber

Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı

Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı Amasya'da, 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl da geleneğini sürdürdü.

24.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:41
Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı

Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı

AMASYA - Amasya'da, 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl da geleneğini sürdürdü.

Amasya belediye bandosu, bu Ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser vermeye devam ediyor. 156 yıldır devam eden bu gelenek kapsamında belediye bandosu bugün iftar zamanı Harşena Dağı'na çıkarak marşlar çaldı.

Bando Şefi Hakan Dinçer (38), "Bu yılda her yıl olduğu gibi geleneğimizin 156. yılını devam ettiriyoruz. Bu yıl Ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli güzel marşlar, oyun havaları üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini balkonda icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği geliyor. Bu bando geleneği de 156 yıllık bir etkinlik" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bu sene 156.sını burada ifa edeceğiz. Bu Mutasarrıf Ziya Bey tarafından başlatılmış. Yani iftar saatinin bildirilmesi ve yine sahur saatinin bildirilmesi maksadıyla bu sene 156. yılını tekrar burada kutluyoruz, ifa edeceğiz. Yani 156. iftarın başlangıcının haberini vereceğiz" diye konuştu.

Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1860'lı yıllarda iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan Ramazan topunu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ateşledi.

Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haber
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti Haber
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haber
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haber
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
CHP'li vekilin 'Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok' paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi Haber
CHP'li vekilin "Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok" paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali...
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Fettah Can Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Amasya'da 156 yıllık Ramazan geleneği... Belediye bandosu Harşena Kalesi'nde bu yıl da marşlar çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 22:58:49. #1.14#
title