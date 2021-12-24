1200 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1200 litre kaçak içki ele geçirildi

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı nedeniyle piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Karatepe köyünde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bidonlarda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

1200 litre kaçak içki ele geçirildi

1200 litre kaçak içki ele geçirildi

1200 litre kaçak içki ele geçirildi

Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title