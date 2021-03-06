112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
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112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi

06.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:17

112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi Amasya'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması üzerine karantinada olan yaşlı kadın evine gelen 112 acil sağlık ekibinden ahırındaki aç olduğunu söylediği inekleri için yardım istedi.

112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi

AMASYA - Amasya'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması üzerine karantinada olan yaşlı kadın evine gelen 112 acil sağlık ekibinden ahırındaki aç olduğunu söylediği inekleri için yardım istedi. Kolları sıvayan 112 çalışanları hayvanlara saman ve yem verip su taşıdı.

Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde karantinada olan yaşlı kadın daha önce evine gelen yetkililerin "Şikayetin olursa 112'yi ara" sözleri üzene telefonla yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaşlı kadına ulaşarak sağlık durumunu kontrol etti. Evindeki takibinin sürdürüleceğini belirttikleri yaşlı kadının "Hayvanlarım aç. Yardım eder misiniz?" sözlerinden etkilenen ekipler bitişikteki ahıra girdi. Eline aldığı yabayla ineklere saman veren 112 görevlisi sonrasın da su taşıdı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşlı kadın Taşova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri Fatih Yılmaz, İsmail Serdar ve Ali Öztürk'e teşekkür etti. Görevlilerden İsmail Serdar, "Teyzemizin hayvanlarının gerekli ihtiyaçlarını giderdik. Samanını verdik. Temizliğini yaptık. Suyunu verdik. Olay bu şekilde cereyan etti. Sürekli olmasa da bizim görevimiz gereği bazen böyle olaylar oluyor" diye konuştu.

112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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