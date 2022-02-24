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Amasya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA, Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya'da, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AMASYA (AA) - Amasya'da, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Masatlı, valilikte düzenlenen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin acil yardım hatlarını tek bir çatı altında toplayarak, hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağladığını söyledi.

Gelinen noktada, sağlık teşkilatı, emniyet, jandarma, merkez ve ilçe itfaiyeleri, AFAD ve orman yangın ihbar hattının sisteme entegre edildiği anlatan Vali Masatlı, "Bu merkezle birlikte insan gücü ve maddi kaynaklar bakımından tasarruf sağlanmış ve çeşitli kurumlarca verilen hizmetlerin takibi de kolaylaşmıştır. Bu sistem ile halkımıza dünya standartlarında hizmet sunulmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek tarafından müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile kurul üyesi kurumların il müdürleri katıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Mustafa Masatlı, Jandarma, Amasya, 112, Güncel, Haberler

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