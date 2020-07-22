Amasya'da 1,2 milyar TL'lik çevre yolu 25 Temmuz'da açılıyor
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Amasya'da 1,2 milyar TL'lik çevre yolu 25 Temmuz'da açılıyor

Amasya'da çevre yolu projesinin açılışı 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Amasya'da 1,2 milyar TL'lik çevre yolu 25 Temmuz'da açılıyor
22.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:11

Amasya'da çevre yolu projesinin açılışı 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katılacağı açılış programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yer alacağını açıkladı.

Yatırım büyüklüğü 1 milyar 267 milyon TL olan ve 11,3 kilometre uzunluğundaki projenin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Vali Masatlı, "Bu yatırım Amasya'nın Cumhuriyet tarihi boyunca bir seferde almış olduğu en büyük yatırımlarından bir tanesidir. İnşallah Amasya ilimiz bu yatırımla yılların en önemli ihtiyaçlarından birini karşılarken, Amasya'mızın doğal, tarihi ve kültürel siluetini daha iyi koruyacaktır" dedi.

Büyük Amasya Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında ildeki tüm ilçeleri ve kurumları ziyaret edilerek bilgi sahibi olduğunu, başta tarım, sanayi, kültür ve turizmde ciddi çaba ile gayretlerinin bulunacağını ve kentin bu alanlardaki gelişimi için gerekli planlamaların en iyi şekilde yapılıp, yönetilmesi için çalışırken dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm toplum katmanlarıyla da yakından ilgileneceğini belirten Masatlı, sorularını yanıtladığı basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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