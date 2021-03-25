Amasya, Çorum, Tokat ve Çankırı'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
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Amasya, Çorum, Tokat ve Çankırı'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya, Çorum, Tokat ve Çankırı'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya, Çorum, Tokat ve Çankırı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya, Çorum, Tokat ve Çankırı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar çıktığı kentte 20 köy yolu kapandı.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çankırı'da da kar yağışı sebebiyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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