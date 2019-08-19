AMASYA ÇOCUKLARINA İNAT 41 KİLO VEREN CUMA DEDE, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

19.08.2019 12:55

Amasya'da yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kilolarından kurtulmak için doktorunun diyet ve yürüyüş önerilerine uydu, 1,5 yılda 41 kilo verdi. Çocuklarının 'yapamazsın' demelerine karşın 120 kilodan 79 kiloya düşen Sarıtaş, Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum dedi.

Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan tansiyon hastası Cuma Sarıtaş, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uydu, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 1 yılı aşkın sürede 120 kilodan 79 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı tansiyon ilaçlarından da kurtulan Cuma Sarıtaş, 72 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'KARAR VERİP BAŞARDIM'

Tedavi ve diyet sürecinde çocuklarının 'yapamazsın' demelerine inat zayıflayıp sağlığına kavuştuğunu anlatan Sarıtaş, artık torunlarıyla rahatça gezip oynayabildiğini söyledi. Sarıtaş, Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptım, yediklerime içtiklerime dikkat ederek verdiğim kiloyu korumaya çalıştım ve bunu başardım. Artık çok daha sağlıklıyım. Köyümde zor yürüyordum. Şimdi akşamları yemeğimi yiyip yürüyüş yapıyorum. Giydiğim pantolonu tam 3 sefer daralttım. Halen daha zayıflamaya devam ediyorum. Kiloluyken çok zorlanıyordum, artık rahatım. Zayıflamadan önce tansiyon hastasıydım, ilaç içiyordum. Artık bunları da bıraktım. Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Ama ben karar verip başardım. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Artık torunlarımla rahatça gezip oynayabiliyorumö dedi.

'HAZIRLADIĞIMIZ PROGRAMA UYUP 41 KİLO VERDİ'

1,5 yıl önce Cuma Sarıtaş'ın kendisine zayıflamak isteğiyle başvurduğunu söyleyen Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, Cuma amca ilk geldiğinde 120 kilo ve tansiyon hastasıydı. Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Cuma amcamız, hazırladığımız diyet programlarına uyarak düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da 1,5 yılda 41 kilo verdi, sağlığına kavuştuö diye konuştu.

Kaynak: DHA