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Amasya, Ekonomi

Amasya çiftçisine nohut tohumu desteği

Amasya'da nadas alanlarının daraltılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 'Nohut Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere 36 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

10.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:24
Amasya çiftçisine nohut tohumu desteği

Amasya'da nadas alanlarının daraltılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 'Nohut Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere 36 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.


Amasya Valiliği'nin himayesindeki 'Tarım Şehri Amasya' programı kapsamında olan 'Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde uygulanan 181 bin 800 TL bütçeli projeyle toplam 195 çiftçiye 3 bin dekar alanda üretim yapmasını sağlayacak 36 ton nohut tohumunun dağıtımı yüzde 50 İl Özel İdaresi, yüzde 50 çiftçi katkısıyla yapıldı.


12 bin dekar alanda 2 bin ton nohut üretiminin yapıldığı ilde proje kapsamında özellikle yem bitkisi, baklagiller ve aspir gibi kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin desteklenerek 31 bin 741 hektar olan nadas alanlarının her yıl yüzde 5 azaltılarak 2023 yılında 24 bin 500 hektar seviyesine indirilmesinin hedeflenmekte olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, "Baklagiller, insan ve hayvan beslenmesi, diğer yandan çevrenin korunması açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Ekim nöbetinde kullanılan baklagiller kök yapısı sayesinde bitki besin maddelerinden kolaylıkla faydalanır ve onların yukarı katmanlara çıkmasına yardımcı olur. Toprağın yapısını iyileştirir, taban taşı oluşumunu engeller, havanın serbest azotunun toprağa bağlayarak verim kapasitesinin artmasına yardımcı olur" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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