: Amasya cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

12.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:57

Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Abide Hatun Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nden içi para dolu yardım sandığını çalan ve borçlarını ödediğini iddia eden şüpheli H.U., Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Abide Hatun Mahallesi Buğra sokakta bulunan Cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lira parayı çalan şüpheli H.U., güvenlik kamerasından tespit edilerek, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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