Amasya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı
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Amasya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı

AMASYA'nın Suluova Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için şiveli reklam panoları hazırlandı.

13.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:44
Amasya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı

AMASYA'nın Suluova Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için şiveli reklam panoları hazırlandı. Yol üzerinde ve duraklarda, 'Sokranıp durma, evde kal heri', 'Aman heri eccük daha sabır' yazılı reklam panoları yer aldı. 

Suluova Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına, şiveli yazıların yer aldığı reklam panolarıyla dikkat çekildi. Kentte yol üzerinde ve duraklardaki 'Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk', 'Sokranıp durma, evde kal heri', 'Aman heri eccük daha sabır', 'Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin' yazılı reklam panoları, görenleri gülümsetti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Suluova'mız da tabi bundan nasibini aldı. Biz bir bilinç oluşturmak adına ilk başlarda 'Evde kalınız, dışarı çıkmayınız' sloganıyla başladık. Fakat daha tesirli olması açısından reklam panolarını daha etkin kullanmayı düşündük. Bununla ilgili klasik yöntemlerle 'evde kal' çağrısı tabi ki insanlar üzerinde etki etti. Sağ olsun Suluova'mız bizim bu çağrılarımıza kulak verdi. Ama daha etkili olmasını düşündük. Biraz da olaya mizah katmak istedik" dedi.

Mesajlarda unutulmaya yüz tutmuş yöresel kelimelerin seçildiğini aktaran Başkan Üçok, "Halk arasında önceleri kullanılan ama bir müddet sonra unutulmaya yüz tutmuş kelimeler seçilerek, evde kalmaları konusunda hem kişisel sosyal medya hesabımızdan, belediyenin hesabından, reklam panolarımızdan mizahi dille uyarmaya çalıştık. 'Eylenmek' kelimesi gibi bir an önce eve gitmeleri yönündeki uyarılar gibi özellikle Amasya'mızın Türkiye çapında bilinen 'heri' kelimesiyle uyarmaya çalıştık. Çok da ses getirdi. Bizim bu yaptığımız paylaşımların önünde fotoğraf çekenler, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşanlar oldu. Suluova'mıza bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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