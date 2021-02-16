Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
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Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

16.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:01
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri'nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu.

AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri'nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu. Karla birlikte çocuklar ve esnaf, kartopu oynayarak eğlendi.

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı. Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri'nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi. Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.


Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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