Amasya beyaza büründü
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
28.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Taşova ilçesine bağlı Dereli Belevi Yaylası sabaha karşı başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Etkili olan kar yağışı sonrasında seyri doyumsuz manzaralar amatör kameraya yansıdı.
(Umut Yeşilyurt/İHA)
Kaynak: İHA