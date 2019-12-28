Amasya beyaza büründü
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Amasya beyaza büründü

Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

28.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:16
Amasya beyaza büründü

'nın ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Taşova ilçesine bağlı Belevi Yaylası sabaha karşı başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Etkili olan kar yağışı sonrasında seyri doyumsuz manzaralar amatör kameraya yansıdı.

(Umut Yeşilyurt/İHA)

Kaynak: İHA

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: Amasya beyaza büründü
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