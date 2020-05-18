Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı

Amasya Belediyesi, 15 bin aileye gıda kolileri yerine, yerel marketlerde kullanılacak 150 lira değerinde sosyal destek kartı dağıtıyor.

Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı
18.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:54

Amasya Belediyesi, 15 bin aileye gıda kolileri yerine, yerel marketlerde kullanılacak 150 lira değerinde sosyal destek kartı dağıtıyor.

Amasya Belediyesine bağlı Nefes Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan sosyal destek kartları, meslek odaları, muhtarlar ve belediye personeli tarafından dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayında gıda kolisi yerine şehirdeki 45 bin haneden, 15 binine yerel marketlerde kullanılabilen 150 liralık sosyal destek kartı ulaştırdıklarını söyledi.

Sosyal destek kartlarını, şehirde koronavirüs salgınından etkilenen, kahvehane esnafı, berber çırakları, garsonlar gibi meslek gruplarına ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Kartları bayrama yakın bir sürede dağıtmaya karar verdik. Şimdi çeşitli kurum ve kuruluşlardan vatandaşlarımıza ramazan kolileri geliyor, herkes aynı içerikte koliler dağıtıyor. Biz bu kart özelliğinin içinde bir güzellik saklamaya karar verdik. Bir hanımefendi bu kartla yerel bir markete gittiğinde, neye ihtiyacı varsa, istediği her şeyi alabilecek, ürün sınırlaması yok. İsteyen çocuğuna bayramlık alacak, isteyen gıda ihtiyacını alacak. Bu sosyal projemizde, yerel marketlerimizle anlaştık, Amasya'nın parasının dışarı çıkmasını istemiyorum. Bu yardımlarda belediyemizin 1 kuruş masrafı yok, hayırsever vatandaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yardımlarını Nefes Derneğimizin organizasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Sinem Kobal Ferzan Özpetek Burcu Esmersoy
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:54:36. #1.15#
title