Amasya Belediyesi'nin Akdağ'da kuracağı HES inşaatı sürüyor
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Amasya Belediyesi'nin Akdağ'da kuracağı HES inşaatı sürüyor

Amasya Belediyesi'nin Akdağ'da kuracağı HES inşaatı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ'da kuracakları hidroelektrik santralinin (HES) inşasının hızla sürdüğünü belirtti.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ'da kuracakları hidroelektrik santralinin (HES) inşasının hızla sürdüğünü belirtti. Başkan Sarı, "Santralimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylece az zamanda büyük işler başarmanın, Amasya'nın kaynaklarını Amasya'ya kazandırmanın ve Amasya'nın suyunu Amasyalıya içirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

40 milyon lira maliyetli projenin tamamlanmasıyla birlikte her evde kaynak suyu akacağına değinen Mehmet Sarı, "Üstelik yüzde 50 daha ucuz akıyor. Ben hemşehrilerime Türkiye'nin en temiz, en ucuz suyunu içereceğim. Böylece hem belediyemize, hem hemşehrilerime, hem ülkemize faydalı olacağım. Ben belediye başkanı olduğum sürece Amasya'nın kaynakları kimseye peşkeş çekilemez. Artık kaynaklarımızı kendimiz kullanacak ve üretici olacağız. Havayı da, çevreyi de koruyacağız. Çünkü su, güneş ve rüzgardan üretilen enerji havayı koruyan temiz enerjidir. Biz de bugün çevreye duyarlı örnek bir santralin çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Bu yatırımın diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını anlatan Sarı "Her işimizi kanunlara, kurallara uygun yapıyoruz. Kaynaklarımızı insanımız, şehrimiz için harcıyoruz. Harcadığımız kör kuruşun, yaptığımız her işin hesabını göğsümüzü gere gere veririz. Bugün yaptığımız gibi milletimizin, memleketimizin parasını faydalı işlere harcıyoruz. Akdağ Hidroelektrik Santralimizin temelini de bu anlayış ve güvenle attık. çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Amasya Belediyesi'nin Akdağ'da kuracağı HES inşaatı sürüyor
Amasya Belediyesi'nin Akdağ'da kuracağı HES inşaatı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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