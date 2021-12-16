Amasya Belediyesi'nden üniversitelilere bedava içme suyu ve çorba

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi, kentte eğitim gören üniversite öğrencilerinin içme suyu faturalarını karşılayacak ayrıca her gün onlara çorba ikramı yapacak.

Sayıları 16 bine yaklaşan üniversite öğrencileri için Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla önemli bir farkındalık çalışması başlatıldı. Bu çalışmayla şehirde eğitim gören üniversite öğrencilerinin su faturalarını belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Genç Dostu Şehir ödülü alan Belediye Başkanı Sarı, "Başlattığımız farkındalık çalışmasında öğrenci belgesi, ikametgah belgesi ve kira kontratı ile belediyemize başvuran tüm öğrencilerimiz bundan sonra su faturası ödemeyecek" dedi.

Şartların ağırlaştığı bu dönemde öğrencilerin daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerini istedikleri için su faturalarının yanı sıra yeni kurulan Hilal Çorba Evi'nden üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabileceklerine değinen Mehmet Sarı, "Üniversite öğrencilerinden su ücretlerini almadığımız gibi yeni açtığımız Hilal Çorba Evi'nden de gençlerimiz öğrenci kimlik kartları ile ücretsiz olarak faydalanabilecek. Edirne'den Kars'a onlarca vilayetten şehrimize gelen evlatlarımız var. Onlar şehr-i şirini evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit onlara yuvalarının sıcaklığını verme vakti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla kendilerine bir nebze de olsa yardımcı olarak Amasya Belediyesi'nin her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İlerleyen günlerde üniversite yerleşkelerinde ücretsiz çorba dağıtacaklarını anlatan Sarı, yılbaşı gecesi de özel bir konser programı düzenleyeceklerini ve halka hamsi ikramında bulunacaklarını söyledi. - AMASYA