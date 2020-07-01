Amasya Belediyesi kiracısı olan esnaftan 3 aylık kira almayacak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla Belediyeye ait iş yerlerinden 3 aylık kiranın alınmayacağını bildirdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla Belediyeye ait iş yerlerinden 3 aylık kiranın alınmayacağını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinin ekonomik sıkıntılara yol açtığına işaret eden Sarı, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda büyük gayret gösteriyor. Biz de Amasya Belediyesi olarak dedik ki, 'Bizim de bir şey yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkıp vatandaşlarla dertleştiklerini, ne yapabilecekleri yönünde birkaç alternatifi değerlendirdiklerini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait vatandaşlarımızda kirada olan 402 iş yerimiz var. Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde, pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran veya durdurmayan ayrımı yapmadan tüm esnaflarımızın 3 aylık kirasını almıyoruz. Eski kira borcu olanlar da taksitlendirme yapacak. Bir de şartımız şu, temmuz ayının kirasını herkes 7 Temmuz'a kadar yatırmış olacak."

"Bu karar bize nefes oldu"

Belediyeye ait iş yerinde kiracı olan esnaftan Günay Güden ise alınan karardan dolayı esnafın büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu karar bize nefes oldu. Pandemi sürecinden dolayı ülkemiz ve şehrimiz ekonomisi sıkıntılı günler geçirmekte. Bu süreçte esnaf dükkanını açamamış, iş yapamamıştır. Bu zor günlerde 3 aylık kira bedelini almayarak bizlere destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya esnaf arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA