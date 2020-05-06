Amasya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine günde 2 bin pide dağıtıyor
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Amasya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine günde 2 bin pide dağıtıyor

Amasya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine günde 2 bin pide dağıtıyor
06.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:14

Amasya Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara her günde 2 bin dağıtıyor.

Amasya Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara her günde 2 bin dağıtıyor.

Belediye ekipleri, araçlarıyla mahalle aralarına girerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor.

Savadiye Mahallesi'ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Sarı, "Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Biz de ramazanın fırsatlarından faydalanıyoruz. Milletimizin duasını almaya çalışıyoruz. Amasya'mızda her gün ayrı mahallemizde olmak üzere günde 2 bin pide dağıtılıyor." dedi.

Her sene ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini anlatan Sarı, "Bu sene 45 gün boyunca suyu ücretsiz veriyoruz. Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarı Mustafa Asarkaya ise Sarı'ya teşekkür ederek, "Bu sene koronavirüs sebebiyle Başkanımız yemek etkinliği yerine böyle bir etkinlik düzenledi. Çok teşekkür ederiz. Mahalleli çok mutlu oldu. Vatandaşlarımız ayrıca ramazan ayı boyunca şebeke suyunun ücretsiz olmasında dolayı çok memnun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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