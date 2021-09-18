- Amasya Belediyesi çalışanlarından 'Dünya Temizlik Günü'nde seferberlik

AMASYA - Amasya Belediyesi çalışanları, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde adeta seferberlik ilan etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde 100'den fazla gönüllü personel Amasya Kalesi'ndeki ormanlık alanda temizlik yapıp çöpleri topladı. Şehrin temizliğinin en fazla hassasiyet gösterdikleri konuların başında geldiğini açıklayan Belediye Başkanı Sarı, "Gelen ziyaretçilerden en fazla teşekkür aldığımız konu şehrimizin temizliğidir" dedi.

"Foşur foşur yıkadık"

Korona virüs (Kovid-19) salgınının başladığından bu güne kadar temizlik ve hijyen amaçlı çalışmalara 17 milyon lira harcama yaptıklarını anlatan Başkan Sarı, "Gece-gündüz şehri ilaçladık, foşur foşur yıkadık" diye konuştu.

Belediye bünyesindeki temizlik araçlarını da yenilediklerine değinen Sarı, çöp taksilerin sokak sokak dolaşıp hizmet sunduğunu söyledi. Etkinlikte, personelin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş de yer aldı.