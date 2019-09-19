Amasya belediyeden istihdama katkı sunan yatırımcıya ruhsat, çöp ve tabela vergisi jesti

19.09.2019 12:21

Belediyeden istihdama katkı sunan yatırımcıya ruhsat, çöp ve tabela vergisi jesti

Amasya Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan, belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını açıkladı. İstihdama katkı sunacak yatırımcılara destek vereceklerini belirten Sarı, Yatırımcılara buradan sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeterki siz istihdam sağlayın. Belediye olarak, yatırımcılara tüm imkanları seferber ederiz dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte Merkez Yeni Sanayi Bölgesine, İstanbul Elçin tekstil firması tarafından yapımında sona gelinen ve gelecek ay faaliyete geçmesi beklenen fabrikayı yerinde inceledi, çalışmalar hakkında firma sahibi Osman Eken'den bilgi aldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 600-700 civarında kişinin iş sahibi olacağını belirttiği fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını söyledi. Sarı, Bugün daha umutluyuz, daha mutluyuz. Bugün fabrikanın son halini inceliyoruz. Yatırımcımız besmeleyi şerifi çekti, hayırlısıyla 10-15 gün içerisinde 200 kişi ile üretime başlıyor. Bu manada belediyemiz olarak her türlü imkan ve desteği sağlamak üzere kendilerine söz verdik. Seçim döneminde Amasyalı hemşerilerimize bahsettiğimiz 2 bin 500 kişiye iş istihdamı sözümüzün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar 600-700 kişi bu fabrikadan geçimini sağlayacak. Bu atılım vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün tutulacağının bir göstergesidir dedi.

'YATIRIMCIYA TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER'

Başkan Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan, belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını da duyurarak, Yatırımcılara buradan sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeterki siz istihdam sağlayın, Amasya'nın insanına ekmek verin. Biz belediye olarak, hangi nokta da elimizde imkanlar varsa, onları sizin için seferber ediyoruz. Ben Belediye Başkanı Mehmet Sarı olaraktan kardeşimizi hem kendim hem de Amasya Belediyesi olarak her türlü destekçisiyiz diye konuştu.

'İSTİHDAM GİDEREK ARTACAK'

Tekstil fabrikası sahibi Osman Eken de, yaklaşık 8 milyonluk maliyetle kurulan fabrikada ilk etapta 250 kişinin istihdam edileceğini, bu sayının giderek artacağını aktardı. Eken, Buraya kurmuş olduğumuz fabrika 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösterecek. 250 kişi ile başlayacağımız bu yolculukta, iş yerine adapte olup, üretim başladıktan sonra firmamız güçlendikçe, her ay kademeli olarak belirli sayıda alım yaparak, 600-700 arkadaşımıza burada iş istihdamı sağlamış olacağız. İstihdam sayısı giderek artacak ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA