Amasya Belediye Başkanı Sarı, sosyal medya hesaplarını askıya aldı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını bildirdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi sosyal medyanın dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Sarı, "Sayın Genel Başkanımızın son dönemde sosyal medya hesaplarının kullanımında ortaya çıkan kirli ve kabul edilemez üsluba karşı TBMM'de kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm sosyal medya hesaplarını askıya alma kararını emir telakki ediyorum. Ben de yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm hesaplarımı askıya alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA