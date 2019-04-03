Amasya Belediye Başkanı Sarı Mazbatasını Aldı

MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Sarı'ya mazbatasını, adliye binasında Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mustafa Himyeri verdi.



Daha sonra MHP İl Başkanı Erhan Demir ve partililerle önceki dönemlerde Amasya Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Çekin'in mezarını ziyaret eden Sarı, ardından belediye binasına giderek görevi Cafer Özdemir'den devraldı.



Sarı, burada yaptığı konuşmada, halkın büyük desteğiyle seçildiğini belirterek, kendisini destekleyen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Vatandaşın hayrına ve Allah'ın rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Dört ay boyunca neler yapacağımızı konuştuk. Şimdi işe koyulma vakti. Üzerime büyük sorumluluk yüklediniz. Sadece size değil, tarihimize ve medeniyetimize de hizmet etmekle mükelle?m.

Ecdadımıza layık hizmet yapmakla da görevliyim. Çünkü beni Amasya'nın en emin kişisi ilan ettiniz ve şehrimizi bana emanet ettiniz. Belediyemizde çalışan hiçbir arkadaşımız tedirgin olmasın. Benim kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamak gibi bir niyetim yok. İşini doğru yapan, yetenekli, liyakatli her kardeşimizin başımızın üstünde yeri var."

Özdemir de Amasya halkına teşekkür ederek, Sarı'ya görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA