Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
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Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

09.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:09

- Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele bir günlük izin verdi.

- Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele bir günlük izin verdi.

Günü evlerinde geçiren personel, "Amasya'mızın her köşesinde devam eden hizmet yolculuğumuzda birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımızı 8 Mart'ta idari izinli sayıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşlarımızsınız" paylaşımı yapan Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak özel yaptırılan çiçeklerden dağıttıran Belediye Başkanı Sarı, "Belediyemizin kent merkezinde açacağı 17 büfeyi kadın esnaflarımızın kullanımına sunacağız. Hanımeli sokağında sadece hanımlarımızın ticaret yapmasına müsaade ediyoruz. Kadınlar gününden sonra da büfelerimizin dağıtımını yapacağız" diye konuştu.

Aynı zamanda MHP MYK üyesi de olan Mehmet Sarı, kadına yönelik şiddete tepki gösterip kadın ve çocuklara da milletvekillerine sağlandığı gibi dokunulmazlık getirilmesi gerektiğini belirterek, "Koruma ve korunma mecliste var. Memleketimizde esas koruma ve korunmanın kadınlar ile çocuklara da olmasını arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadim bir şehir olan Amasya'nın kendine özgü kurallarının da bulunduğuna değinen Sarı, "Bu şehirde korna sesi duyamazsınız. Yere tüküren insana rastlayamazsınız. Hanımefendiler yoldan geçerken durup yol vermeyen hiçbir araca rastlayamazsınız. Yüksek sesle konuşun, bağıran, çağıran tiplere rastlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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