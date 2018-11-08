Amasya Beji' Mermeri 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

'Amasya beji' mermeri 50 ülkeye ihraç ediliyor

AMASYA Valisi Osman Varol, bölgeden çıkarılan 'Amasya Beji' mermerinin sanayiciler tarafından 50 ülkeye gönderilerek yıllık 50 milyon Dolarlık ihracaat yapıldığını söyledi.

Amasya Valiliği sanayi alanında yurtdışına ihraç edilen 'Amasya beji mermeri' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na patent başvurusunu kabul edilmesinin ardından Marka Tescil Belgesini de aldı. Amasya Valisi Osman Varol, Eliktekke mevkiinde faaliyet gösteren mermer ocaklarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında firma yetkililerden bilgiler aldı. Mermer ocağındaki incelemelere Amasya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Selami Çoban, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık da katıldı.

İnceleme sonunda açıklama yapan Vali Varol, uzun çalışmalar sonucunda 'Amasya beji' mermerinin coğrafi işaretini aldıklarını ve bunu tescil ettirdiklerini belirterek Amasya beji mermerimiz hem ülke içinde hem de ülke dışında çok farklı ülkelerde tüketici tarafından ciddi ilgi gören bir ürün, yıllardır da bölgemizde üretimi gerçekleşiyor. Büyük bir çoğunluğu Amasya'da ayrıca komşu ilimiz Tokat'ta da bir kısım ocaklarda üretimi gerçekleştirilen bu ürün ülkemiz ekonomisine de ciddi katkılarda bulunuyor. 50 ülkeye ihraç edilen bu ürünümüzün sanayicilerimizden aldığımız verilerle farklı illerden ihracatları gerçekleştirilmek üzere yıllık 50 milyon Dolar civarında ihracatı gerçekleşiyor. 'Amasya beji' mermeri gerçekten ülkemizde ve dünyada da marka haline gelmiş bir ürün, bunun hem sanayiye kazandırılmasında uzun yıllardır gösterilen bir çaba var hem de bugün prestijli bir ürün olarak tüm Dünya'da, tüm pazarlarda tüketicilere sunulması anlamında çok büyük çaba gösterilen bir ürün, bu ürünün coğrafi işaretini alarak bunun bir takım hukuki haklarını korumak anlamında, ticari değerini artırmak anlamında da çok çok önemli bir adım atılmış olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

'MERMER EN ÇOK ÇİN İLGİ GÖSTERİYOR'

'Amasya beji mermerinin kent için çok önemli bir ürün olduğunu söyleyen Vali Varol, Doğal taşlara bugün ülkenin büyüklüğü hacmi açısından, nüfusu açısından bu ticaretin bunu işleyip daha sonra mamul ürün olarak satması açısından da Çin özellikle ilgi gösteriyor. Bunun dışında ama 50 kadar ülkeye bu ürün gönderiliyor. Özellikle 'Amasya beji'nin birkaç türü sektörde çok prestijli yapılarda, binalarda kullanılan bir ürün olarak bilindiği içinde hem çok zengin ülkeler diyebileceğimiz işte Arap, Körfez ülkeleri ve hem de Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor diye konuştu.

Amasya beji Mermeri sarı-bal rengindeki görünüm ve kalitesiyle özellikle yer döşemesinde kullanılan leke tutmaz, su emmez, aşınımı az ve mikrop barındırmayan özelliği ile dikkat çekiyor. amasya beji mermeri Amasya bölgesindeki en önemli doğal taş yatakları ise merkez Çivi, Akyazı, Musa Eliktekke, Tağmur, Kervansaray ve Yördenik Köyleri'nde, Göynücek ilçesinin Gaffarlı, Tencirli ve Başpınar Köyleri'nde bulunuyor.