Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili
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Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili Şehzadeler şehri Amasya'nın meşhur baklalı dolması coğrafi işaret belgesi aldı.

Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili

AMASYA - Şehzadeler şehri Amasya'nın meşhur baklalı dolması coğrafi işaret belgesi aldı.

Amasya Valiliği'nin himayesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yöreye has Amasya baklalı dolması için Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Yapımında asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates, salça ve et gibi ürünler kullanılan bu lezzetli yemeğin coğrafi işaret alması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, turizmin parlayan yıldızı kente gelen yerli ve yabancı turistlere ikram edilen bu ürünün tescille koruma altına alınmasının gastronomi turizmi açısından önemli olduğunu belirtti. Masatlı, kentteki turizm işletmelerinin coğrafi işaret sayesinde lezzetiyle damaklarda iz bırakan ürünü daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını da ifade etti.

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise emeği geçenleri kutladı. Katılımcılara dolma ikram edilen toplantıda AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de yer aldı.

Tarihi kentte yıllardır sofraların vazgeçilmez tatlarından olan Baklalı Dolma'ya coğrafi işaret alınması vatandaşları da sevindirdi. Dadı köyünde yaşayan Emine Tekin, özellikle de düğün, nişan gibi eğlenceler öncesi bir araya gelerek sarıp pişirdikleri dolmanın misafirleri tarafından da çok beğenildiğini söyledi.

Baklalı dolmanın yapılışı:

Asma yaprağının ortasına konulan iç bohça şeklinde sarılır. Tencerenin dibine istenirse kemikli kaburga eti eklenir ve üzerine sarılmış dolmalar dizilir. Dolmaların üzerine sıcak su gezdirilir ve kapak koyularak kısık ateşte yaklaşık birkaç saat pişirilir.

Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili
Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili
Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili
Amasya 'baklalı dolması'na coğrafi işaret tescili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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