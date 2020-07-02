AMASYA Ambulans helikopter Sabiha bebek için havalandı
Ambulans helikopter Sabiha bebek için havalandıAMASYA'da 7 günlük Sabiha Alıcı adlı bebek, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.
02.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:49
Ambulans helikopter Sabiha bebek için havalandı
AMASYA'da 7 günlük Sabiha Alıcı adlı bebek, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen ve kronik rahatsızlığı bulunan 7 günlük Sabiha Alıcı adlı bebek, ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildi. Küçük bebek, 12 Haziran Stadı'na inen ambulans helikopter ile İstanul'da özel bir hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak: DHA