Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kadim şehrimiz Amasya, AK Parti döneminde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. AK Parti'nin belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri Amasya'dır." dedi.

Varank, Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, Yeşilırmak Kauçuk Bendi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Amasya'nın 20 yıllık hayalinin gerçekleştirildiği projenin açılış törenine katılmak duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Amasya'nın, bağrında şehzadeleri gezdiren bir şehir olduğunu ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Amasya, Osmanlı devletini ikinci defa kuran Çelebi Sultan Mehmed'in şehri. Amasya, İstiklal Harbi'ndeki mücadelemizin kritik duraklardan birisi. Biz istedik ki Amasya yılın tamamında turistler için bir çekim merkezi haline gelsin, ilimizin ekonomisi de bu sayede daha güçlensin, rekabet avantajı kazansın. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'mız, Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz elini taşın altına koydu.

İşte bu sayede Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'ni başlattık.

20 milyon liraya mal olan bu projeye, Bakanlık olarak Kalkınma Ajansı'mız kanalıyla 7 milyon lira katkıda bulunduk. Bu proje sayesinde Yeşilırmak'ı kauçuk bent ile şişirdik.

Böylece belli dönemlerde debisinin düşmesinin önüne geçtik. Bu da nehrin sandallarla gezilmesine, dört mevsim turist çekilmesine ve yaz aylarında kokunun önlenmesine de katkı sağlıyor."

Kauçuk bentle su seviyesi yükseltilen Yeşilırmak'ın üzerine bir hidroelektrik tesisi kurulduğunu ve temiz enerjiden en iyi şekilde faydalanmanın amaçlandığını vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu santral saatte 200 kilovat ve yılda 1 milyon 728 bin kilovat üretim kapasitesine sahip.

Kasım ayı itibarıyla elektrik üretilmeye başlandı.

Yine Yeşilırmak'ın iki yakasında rekreasyon alanları oluşturup Amasya'nın yaşam kalitesini artırdık. Tüm bu yatırımların, hem Amasya'ya hem de bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.

Buranın turizm merkezi olarak parlayacağından en ufak kuşkum yok. Bugün resmi açılışını yaptığımız bu alan gibi pek çok yatırımı 17 yılda Amasya'ya kazandırdık. İstedik ki ilimiz güçlensin, ilimiz büyüsün, tüm vatandaşlarımızın refahı artsın. Amasya iktidarımız boyunca 12 milyar liralık kamu yatırımından faydalandı. Eğitime, sağlığa, ulaştırmaya ve altyapıya büyük yatırımlar yaptık, şehrimizin hayat kalitesini yükselttik."

Amasya'nın 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdığını ifade eden Varan, şunları kaydetti:

"Devletimizin destekleri sizlerin üretim azmiyle birleşti. Amasya büyüdü, Amasya gelişti, istihdam arttı, refah arttı. Önümüzdeki dönemde de Amasya büyüsün ve gelişmeye devam etsin istiyoruz. Kadim şehrimiz Amasya, AK Parti döneminde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. AK Parti'nin belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri Amasya'dır. Yüz ölçümü küçük olsa da Amasya kendisinden kat be kat büyük illeri geride bırakan bir performansla Türkiye'nin en popüler şehirlerinden biri haline geldi."

Programa, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA