Amasya 6. Şehzadeler Motosiklet Kulübü Festivali

"Amasya 6. Şehzadeler Motosiklet Kulübü Fetivali", 25 ilden 400'e yakın motosiklet tutkunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde motosiklet sürücüleri gösteri yaptı.

Ardından Gözlek'teki kamp alanına geçen sürücüler kamp ateşi yaktı.

Kısa mesafe yarışları ve şov gösterilerinin yapıldığı festival 2 gün sürdü.

Amasya Şehzadeler Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Özgen, yaptığı açıklamada, bu tür festivallerde motosiklet sürücülerinin bir yandan eğlenirken bir yandan da birbirlerine tecrübelerini anlatarak eğitim ortamı oluşturulduklarını söyledi.

Özgen, festivale Türkiye genelinden 25 ilden 400'e yakın motorcunun katıldığını belirterek, "Bize bu festivalde destek veren valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet kullanıcılarına da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Motosiklet üzerinde bir anlık hatanın ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Özgen, trafikte herkesi dikkatli olmaya davet etti. Özgen, "Bizler kaportası kendi olan sürücüleriz. Bizlere biraz daha dikkat edilmesini rica ediyorum. Motosiklet sürücüsü arkadaşlarımız da eğitim almadan ve kask donanımı olmadan kesinlikle motosiklet kullanmamalılar." dedi.