Amasya 5 Milyon Yıllık Ametist Taşını 200 Bin Kişi Ziyaret Etti

Amasya'da bulunan Ormancılık Müzesi'nde sergilenen 5 milyon yıllık olduğu ileri sürülen 'Ametist Taşı' 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında bu yana ziyaretçilerine açılan 'Ormancılık Müzesi'nde ormanla ilgili bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri, ormandaki ekolojik hayatı, canlıların hayatını, yangını, bitkilerin hayatını, bitkileri tohumdan itibaren ağaç haline gelmesi ve ormanla ilgili bütün araç ve gereçleri dışında, ormanlardan bulunan doğal taşlar da sergileniyor. Bir çok eserin yer aldığı müzede en büyük ilgiyi ise 'Ametist Taşı' görüyor. Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, 'Ormancılık müzesi Türkiye'de sadece Bursa ve Amasya'da var. Müzemizin konseptini değiştirdik. Ormanla ilgili bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri, ormandaki ekolojik hayatı, canlıların hayatını, yangını, bitkilerin hayatını, bitkileri tohumdan itibaren ağaç haline gelmesi ve ormanla ilgili bütün araç ve gereçleri müzemizde sergiledikö diye konuştu.



Ametist taşının çok değerli olduğunu ifade eden Zekeriyya Nane, Ametist taşı Türkiye'de bulunuyor. Ama burada sergilenen taş, yurt dışından getirildi. Birazda ziyaretçilerin dikkatini çekmek için. Ama 5 milyon yıldan daha fazla bir geçmişinin olduğunu söyleyebilirim. Doldurulmuş hayvanların olduğu odamızda şuan kuş türlerinden bazı hayvanlar var. Tilki, çakal gibi hayvanlarda mevcut ama amacımız ayı, kurt ve ceylan bulup burada sergilemek. Burada da ormandaki yaşamı ziyaretçilere göstermek istiyoruz. Bu müzeyi 2018 yılı içerisinde tam anlamıyla faaliyete geçirmiş olacağız. 2016 yılı verilerine göre, 200 binin üzerinde müzemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist olduö ifadelerini kullandı.