Amasya 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotasıyla turizm potansiyelini artıracak

AMASYA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan eserlerinin yanı sıra pek çok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olmasıyla öne çıkan "şehzadeler şehri" Amasya'da, bugüne kadar görülmeyen doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotası belirlendi.

Son yıllarda kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Amasya, yerli ve yabancı turistlere doğal güzellikleriyle güzel bir tatil geçirmeyi vadediyor.

Daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedeflenen kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yeni alanların turizme kazandırılması için keşifler gerçekleştirildi.

Kentte ekoturizmin canlandırılması için başlatılan "Amasya Kültür Yolu Rotalarının Belirlenmesi Danışmanlık Desteği Projesi" kapsamında yürütülen çalışma sonucunda, turizm destinasyonuna dahil edilecek 20 yeni rota belirlendi.

Belirlenen rotalar arasında Semendu, Eğribük, Akdağ, Seyfe, Gındıra mevkileri ile Boraboy Gölü gibi alanlar yer alıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, bu tür organizasyonların yapılmasının bölgenin turizmine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Sürdürülebilir turizm için bu tarz etkinliklerin devam etmesinin önemine değinen Masatlı, "Dünya ile 2020 yılından itibaren karşı karşıya kaldığımız koronavirüs salgınıyla turizm tercihleri de değişti. Buna bağlı olarak özellikle ekoturizm ön plana çıktı." dedi.

Amasya'da kültürel turizmdeki sıkışıklığı biraz rahatlatmak, doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için birtakım çalışmalar yürüttüklerini anlatan Masatlı, çalışmalar sonucunda 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotası belirlediklerini dile getirdi.

Salgının turizme etkisini azaltmanın ve yeni yerler keşfetmenin önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki çalışmalar, tamamen altyapı ve tanıtım üzerine olacak. Belirlediğimiz rotalarla ilgili tabelalandırma, broşürlerin hazırlanması, karekod sisteminin geliştirilmesi gibi çalışmalar yaparak bu rotaların ne tür özelliklerinin olduğunu anlatan çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaya OKA da destek verdi. Şu an itibarıyla belirlediğimiz rotalarımız açılmış, turizmin bir bölümü bu tarafa kaymış durumda. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda bu alanlar daha canlı şekilde turizmin hizmetine girecektir. Gelen misafirlerimiz ilimizde sadece kültür turizmi değil, aynı zamanda ekoturizmi de burada yaşayacaklardır."

Masatlı, Türkiye'de endemik bitkilerin yaklaşık beşte birinin Amasya'da bulunmasının da kent için önemli bir özellik olduğunu kaydetti.