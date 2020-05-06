Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor
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Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor

Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor
06.05.2020 03:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 03:26

Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor.

Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor.

Amasya Belediyesi Bando ekibi 156 yıllık Ramazan geleneği olan vatandaşları bando ile sahura kaldırma geleneğini bu yılda devam ettirdi.

Üstü açık otobüsle ve yaya olarak sokak sokak mahalle mahalle gezen Amasya Belediyesi Bando Takımı vatandaşları birbirinden güzel eserler çalarak, sahura kaldırıyor.

Bando Şefi Hakan Dinçer (38), "156 yıllık bir gelenek ile Amasyalıları bando ekibimizin söylediği şarkılar ve maniler ile sahura uyandırıyoruz" dedi.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle insanların evlerinden çıkamayarak balkonlarından eşlik ettiğini söyleyen Dinçer, "Vatandaşlarımız balkonlarından istek şarkılar istiyorlar. Bizler de onları kırmayarak istedikleri eserleri icra ediyoruz. Bunun dışında moralleri düzeltmek amacıyla Amasya ve koronavirüs temalı bazı maniler söyleyerek biraz tebessüm etmelerini sağlıyoruz" dedi.

Elektriğin olmadığı yıllarda top atışı ve bando takımının çaldığı şarkılar ile Amasyalıları sahura kaldırdığı belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "156 yıllık Ramazan geleneğimiz bando takımımız vatandaşlarımızı sahura birbirinden güzel eserler çalarak kaldırıyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan gayet memnun. Üstü açık otobüsümüzle ve yaya olarak bando takımımız mahalle mahalle ve sokak sokak gezerek vatandaşlarımızı sahura kaldırıyor. Ben vatandaşlarımızın mübarek ramazan aylarını kutluyorum. Bando takımımızı da gayretli ve istekli çalışmalarından dolayı ve bu geleneğimizi sürdürdükleri için kutluyorum. Bu ramazan ayı içerisinde Amasya'da mahalle mahalle sokak konserlerimiz ve vatandaşlarımıza bir takım sürpriz eğlencelerimiz olacaktır" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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