Amasra yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı

02.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:04

Tarihi eserleri, tabii güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçe, bakir koyları, tertemiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Amasra'da, tatili ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, mendirek ve kayalıklarda vakit geçiren vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, tarihi ve doğal güzellikleri, mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinin son gününde havanın da güneşli olmasıyla vatandaşların ilçede yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Çakır, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası, Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı buluyor." dedi.

Kaynak: AA