Amasra Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak
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Amasra Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak

10.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:15
Amasra Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak

Amasra, Dünya ve ülke turizminin İzmir'deki buluşması Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak.

Amasra, Dünya ve ülke turizminin İzmir'deki buluşması Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak.

4-6 Şubat 2021 tarihleri arasında 'Yeni Dönemin Turizm Rotası' temasıyla İzmir'de düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Fuarında Amasra Kültür ve Turizm Derneği organizasyonu ile Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasra ilçesi de tanıtılacak.

Fuarda kurulacak Amasra standında Amasra'nın doğal, kültürel ve tarihi değerleri turizm profesyonellerine tanıtılırken Amasra'da faaliyet gösteren turizm işletmeleri fuara ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran dernek olarak Amasra'nın tanıtımı için Travel Turkey İzmir Fuarına katılacaklarını ifade ederken, "Bu yıl 14'üncüsü 4-6 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarına Bartın İlimizin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak üzere katılım sağlayacağız. Amasra ilçemizin de gerek tarihi gerekse doğal güzelliklerini bu fuarda tanıtacağız. Fuarda gerçekleştireceğimiz tanıtımların yanı sıra yapacağımız çalışmalarla birlikte korona virüs dolayısıyla zarar gören esnaflarımız ve turizm işletmelerimizin işlerini yeniden canlandırma noktasında katkı sunmak istiyoruz. Fuarda kurulacak Amasra standında yerli ve yabancı turizm profesyonellerine İlimizin ve ilçemizin tarihi, doğal güzelliklerinin yanı sıra UNESCO adaylık sürecimiz hakkında da bilgiler sunacağız. Ayrıca yöresel lezzetlerimiz de fuara katılan misafirlere ikram edilecek." Dedi.

Fuarın önemine değinen ve Amasra'da faaliyet gösteren turizm işletmelerinin fuara ücretsiz katılım sağlayabileceğine de dikkat çeken Başkan Boran, "Bu fuarda ilçemizdeki turizm işletmelerimiz de tanıtım materyallerini seyahat acentelerine sunma ve doğrudan kontak kurma imkanı bulacak. Travel Turkey İzmir Fuarı ilçemizin tanıtımı ve ilçemizin turizm potansiyelinin artırılması açısından son derece önemli bir fuar. Travel Turkey İzmir Fuarı'na onlarca ülkeden yüzlerce sektör profesyoneli katılım sağlıyor. İlçemizde faaliyet gösteren turizm işletmeleri de bu fuara hiçbir ücret ödemeden katılım sağlayabilecekler." İfadelerini kullandı. - BARTIN

Amasra Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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