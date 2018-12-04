Amasra, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Tanıtılacak

Amasra'nın Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde tanıtılacağı bildirildi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl düzenlenen fuarın, ülkenin önemli turizm fuarlarından biri olduğunu belirtti.

Bu yıl 6-8 Aralık tarihlerinde 12'ncisi düzenlenecek fuara Batı Karadeniz Kalkınma Birliği desteğiyle katılım sağlayacaklarını ifade eden Boran, şunları kaydetti:

"Bu yılki fuarda Amasra standının sloganı Fatih'in Mirası Dünyanın Göz Bebeği Amasra olarak belirlenmiştir. Amasra standımızda yerli ve yabancı turizm profesyonellerine ilimizin ve ilçemizin tarihi, doğal güzelliklerinin yanı sıra UNESCO adaylık süreci hakkında bilgiler sunulacak. İlçemizdeki turizm işletmelerimiz tanıtım materyallerini seyahat acentelerine sunarak, 2019'da düzenleyecekleri tur organizasyonları ve konaklama hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacak yerli ve yabancı tur operatörleri ile anlaşmalar yapılarak ilçemizin turizm potansiyeli arttırılacak. Yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım setlerinin dağıtımı yapılacak. Ayrıca Amasra Kaymakamlığının destekleriyle hazırlanan yöresel ürünler ziyaretçilere tattırılacak."