Amasra Kaymakamı Gürbüzerol, koltuğunu down sendromlu çocuğa devretti

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu down sendromlu 15 yaşındaki İrem Serdar'a devretti.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu down sendromlu 15 yaşındaki İrem Serdar'a devretti.

Amasra Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu özel eğitim 8. sınıf öğrencisi down sendromlu İrem Serdar, okul idarecileriyle Kaymakam Gürbüzerol'u makamında ziyaret etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kaymakamlık koltuğuna oturan İrem Serdar ile Gürbüzerol bir süre sohbet etti.

Serdar'a bir talebi olup olmadığını soran Gürbüzerol, "şeker" cevabı alınca çikolata ikramında bulundu.

İrem Serdar'ın okul arkadaşları için top isteğini de karşılayan Kaymakam Gürbüzerol, ziyaret anısına Serdar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı