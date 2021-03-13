BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
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BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek

13.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:05

Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecekBARTIN'ın Amasra ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin surlarının altında çökme meydana gelirken, surları tutan kayalıklar, beton bloklar yerleştirilerek güçlendirilecek.

Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek

BARTIN'ın Amasra ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin surlarının altında çökme meydana gelirken, surları tutan kayalıklar, beton bloklar yerleştirilerek güçlendirilecek.

Amasra Kalesi, 2015 yılında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı. 2019 yılının ekim ayında kötü hava koşulları ve Karadeniz'in dalgaları nedeniyle kale surlarının altında bulunan kayalıklarda çökmeler yaşandı. Amasra Kalesi'nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmelerini önlemek için hazırlanan projenin ihale hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bölgede yapılan incelemelerden sonra hazırlanan çevresel etki değerlendirilmesi raporu ile dolgu imar planı onay aşamasına geldi. Dolgu imar planı işlemlerinin onaylanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca surların yıkılmaması için denizden taş ve beton bloklarla güçlendirme çalışması yapılacak. Daha sonra sularda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kalenin aslına uygun şekilde restorasyon yenileme çalışması da başlayacak.

'AMASRA KALEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 2019 yılı ekim ayında kale surlarının altında yaşanan kayalıklarda çökmeler yaşanmıştı. O dönemde biz gereken yerlere durumu bildirmiştik. Bartın Valiliğimizin girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nden ekipler gelerek, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 noktada acil onarım kararı çıkmıştı. Surlardaki tahribatlar giderildi. Boztepe Mahallesi'ndeki surların altındaki kayalıkların çökmesiyle ilgili çalışma 2020 yılı içerisinde projeye Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verildi. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale sürecine girildi. Amasra Kalemizi geleceğe ulaştırma noktasında bu büyük sorunu da hep birlikte çözmüş olacağız dedi.

BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek
BARTIN Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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