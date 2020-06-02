Amasra Hükümet Konağı inşaatı ihalesi yapılacak AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Hükümet Konağı inşaatı yapım ihalesinin 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Hükümet Konağı inşaatı yapım ihalesinin 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki yatırım programına alınarak yapım ihalesi süreci başlatılan ve 15 Nisan'da yapılacağı açıklanan Hükümet Konağı inşaatı ihalesinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşm-i Cihan bu mu ola?" diyerek dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Amasra ilçesine bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Amasra ilçemizin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan Hükümet Konağı ihalesi 29 Haziran'da yapılacak. 4 bin 380 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 kattan oluşacak Amasra Hükümet Konağının ödeneği hazır olup, ihale sürecinin tamamlanmasından itibaren 10 ayda tamamlanacak. Amasra ilçemizde kamu hizmetlerinin daha düzenli ve yeterli düzeyde sunulabilmesini sağlayacak Hükümet Konağı ile önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA