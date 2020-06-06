Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan tedbirler sonrası başlayan normalleşme süreci ile ilk hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan tedbirler sonrası başlayan normalleşme süreci ile ilk hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, 2,5 ay süren sessizliğin ardından normalleşme süreciyle ilk hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçeye salgın tedbirleri kapsamında uygulanan giriş yasağının kalkmasıyla sahil, park ve bahçelerde hareketlilik gözlendi.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Amasra'da, tatili ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelen ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu ilçede, Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nda hareketlilik yaşanırken, mendirek ve kayalıklarda vakit geçirenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan belediye hoparlöründen sık sık yapılan anonsla ziyaretçilerin koronavirüs tedbirlerine uymaları, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarı yapılıyor.

Kaynak: AA