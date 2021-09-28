Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler - Haberler
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Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

BARTIN'da, Amasra'ya ismini veren, Helenistik dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastrist'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'ya sprey boyayla zarar verildi.

AMASRA, BARTIN (DHA) - BARTIN'da, Amasra'ya ismini veren, Helenistik dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastrist'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'ya sprey boyayla zarar verildi.

Amasra ilçesi Kaleiçi Mahallesi'nde küçük liman mevkisinde, Kraliçe Amastrist'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'da, 3-4 bölge ile gemi bağlama direğine zarar verildi, sprey boyayla kalp ve işaretler yapılarak yazılar yazıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.Denizli'den çocuklarıyla gezmeye gelen Selcan Ceylan, "Amasra'ya ilk kez geliyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla Kraliçe Amasrist'in havuza girdiği bölüme bu şekilde yazılar yazıldığını görünce içimiz acıdı, bu olmaması gerekir. Tarihi eserlere sahip çıkmamız gerekir. Bu olmamış, hiç hoş değil" dedi.


Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasra'da tarihi 'Direkli Kaya'ya boyayla zarar verdiler - Haberler
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