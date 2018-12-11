Amasra'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, gemi ve balıkçı tekneleri limana çekildi.

Amasra'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli karayel fırtınası nedeniyle Çekiciler Sokağı'nda bulunan bir evin çatısı uçtu. Çatı parçaları yere düşerken, belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Kum Mahallesi'nde yol kenarında bulunan lokantalara ait tenteler hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek, hasar tespitlerine başladı.

Denizde yaşanan fırtına nedeniyle Amasra Büyük Liman'a çok sayıda balıkçı teknesi ile kuru yük gemileri çekildi.

Amasra Belediyesi anons yaparak, vatandaşları şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Bartın