Amasra'da şiddetli rüzgar
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Amasra'da şiddetli rüzgar

13.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:05
Amasra'da şiddetli rüzgar

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle gemi ve balıkçı tekneleri limana çekildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle gemi ve balıkçı tekneleri limana çekildi.

Amasra'da saatteki hızı 20 kilometreye ulaşan karayel nedeniyle denizin açığında bulunan 2 kuru yük gemisi ve balıkçı tekneleri limana sığındı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların zor anların yaşadığı ilçede, belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizledi. Belediye hoparlöründen şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, dikkatli olmaları istendi. Belediye zabıta ekipleri Küçük Liman mevkiindeki çay bahçesinin duvarların vurarak yükselen dalgalar nedeniyle vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Limanda demirleyen kuru yük gemilerinin ihtiyaçları ise küçük teknelerle sağlanmasıyla, yağış anında zor anlar yaşamalarına neden oldu.

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Amasra'da şiddetli rüzgar
Amasra'da şiddetli rüzgar
Amasra'da şiddetli rüzgar
Amasra'da şiddetli rüzgar
Amasra'da şiddetli rüzgar
Amasra'da şiddetli rüzgar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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