Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı
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Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı

13.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:41

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, Bartın açıklarındaki balıkçı ve yük gemileri de Amasra ve Tarlaağzı limanlarına sığındı.

Balıkçılardan Eyüp Akyol, gazetecilere, 3 gündür rüzgar nedeniyle balık avına çıkamadıklarını ve limanda bulduklarını, cuma gününe kadar da rüzgarın etkisinin sürmesini beklediklerini söyledi.

Akşamları havanın daha sert olduğunu ve 3-4 kez yeniden demirlemek zorunda kaldıklarını ifade eden Akyol, "Havanın dinmesini bekliyoruz ama biraz daha sertleşecek gibi. Şu an balıkçılar limanlara sığınmış durumda." dedi.

Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı
Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı
Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı
Amasra'da rüzgar nedeniyle balıkçı ve yük gemileri limana sığındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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